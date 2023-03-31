Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:15

Ученые обнаружили связь между повышенным давлением и деменцией

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Измеряет давление.
Фото Freepik/freepik

Международная группа ученых в издании European Heart Journal опубликовала результаты исследования взаимосвязи гипертонии с развитием деменции — опасного нейродегенеративного заболевания, от которого еще нет лекарства. Об этом сообщили на портале «Доктор Питер».

По заявлению ученых, повышенное артериальное давление влияет на определенные структуры мозга. «Мы думаем, что именно в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие», — пояснил один из организаторов исследования Томаш Гузик.

Специалисты наблюдали за группой пациентов из Италии с диагнозом гипертония и выявили у них поражения областей мозга, от которых зависят способность к обучению, умение планировать задачи и принимать решения, а также эмоциональный ответ на происходящее. Помимо этого высокое артериальное давление уменьшило объем мозговой ткани. В результате чего специалисты сделали вывод, что именно гипертония может «запустить» опасное заболевание, поэтому людям с повышенным давлением нужно уделять особое внимание профилактике деменции.

Способствовать развитию гипертонии могут хронические заболевания, например диабет и пиелонефрит. В группу риска попадают курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем и имеющие лишний вес.

Ранее мы рассказывали, можно ли вылечиться от гипертонии навсегда.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
МИД России объявил о высылке эстонского дипломата
ГП признала нежелательной латвийскую организацию «Свободный университет»
Лукашенко предложил объявить немедленное перемирие на Украине
Онколог назвал первые симптомы рака кишечника
Популярное видео
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач объяснила, почему сбиваются биологические часы и не получается уснуть
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости