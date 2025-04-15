Ученые обнаружили связь между алкоголизмом и бессонницей

Бессонница и злоупотребление алкоголем связаны. По различным оценкам, от одной трети до 91% людей с нарушениями сна также страдают от алкоголизма. Исследователи из Университета штата Огайо выявили ключевые психологические механизмы, которые объясняют эту связь. Их работа опубликована в журнале Alcohol.

В исследовании приняли участие 405 человек, которые имели проблемы со сном и склонность к чрезмерному употреблению спиртного. Они прошли опросы, которые оценивали уровень бессонницы, историю употребления спиртного, уровень стресса и проявления депрессии.

Результаты показали, что стресс и депрессия в определенной степени объясняют взаимосвязь между бессонницей и алкоголизмом, но каждый из этих факторов действует по-разному. Все зависит от того, какой из них возникает первым: если бессонница появляется раньше, то стрессы чаще всего ведут к алкоголизму. Напротив, если первичным является алкоголизм, то он более склонен вызывать бессонницу через депрессивные состояния.

«Мы особенно интересовались тем, как бессонница может способствовать употреблению алкоголя. Мы обнаружили, что это происходит в основном из-за стресса. А когда мы исследовали обратную связь — от алкоголя к бессоннице — то основную роль сыграли депрессивные симптомы», — пояснила старший автор исследования, профессор психиатрии и поведенческого здоровья Джессика Уифер.

По словам экспертов, полученные данные открывают новые горизонты в области лечения: если у человека с бессонницей наблюдается высокий уровень стресса, снижения этого фактора может помочь избежать перехода к алкоголизму.

«СЭ» предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.