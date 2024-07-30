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Ученые обнаружили новый метод борьбы с облысением
Здоровье

Сегодня, 12:55

1 мин.

Ученые обнаружили новый метод борьбы с облысением

Мария Задорожная
Автор
Девушка с проблемами с волосами
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Группа ученых из Шеффилдского университета в Англии и Университета COMSATS в Пакистане утверждает, что открыла новое лекарство в борьбе с облысением. Изучая, как природный дезоксирибозный сахар может заживлять раны, эксперты наносили сахар на лабораторных мышей. В ходе исследования они заметили, что шерсть вокруг ран быстро отрастала заново.

Ученые пошли дальше и дали небольшую дозу сахара самцам мышей с выпадением шерсти, вызванным тестостероном. В ходе эксперимента они обнаружили, что сахар помог сформировать новые кровеносные сосуды у мышей, что привело к росту шерсти, передает New York Post.

«Наше исследование показывает, что ответ на проблему выпадения волос может быть таким же простым, как использование натурального сахара дезоксирибозы для усиления притока крови к волосяным фолликулам и стимуляции роста волос», — сказала почетный профессор тканевой инженерии в Университете Шеффилда Шейла Макнил.

Ученые также отметили, что сахарный гель столь же эффективен, как миноксидил — известное средство от выпадения волос.

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