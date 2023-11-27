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Ученые обнаружили неожиданную пользу овощей в борьбе с Альцгеймером
Здоровье

Сегодня, 20:35

1 мин.

Ученые обнаружили неожиданную пользу овощей в борьбе с Альцгеймером

Мария Маковей
Автор
Овощной набор
Фото alvarez/istockphoto.com
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Впервые о болезни Альцгеймера стало известно еще 110 лет назад, но за это время так и не удалось найти лекарство, способное предотвратить развитие заболевания.

Однако недавно ученые выявили новое ключевое обстоятельство: у пациентов с болезнью Альцгеймера отмечается снижение уровня определенных диетических антиоксидантов в мозге. Об этом сообщил портал Pravda.ru со ссылкой на издание Knowridge.

К таким антиоксидантам относятся лютеин, зеаксантин, ликопин и витамин Е. Именно они борются с окислительными повреждениями мозга, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера.

Полезные антиоксиданты в большим количестве имеются в растениях, а также в таких продуктах, как шпинат, капуста, кукуруза и оранжевый перец.

«Концентрация этих антиоксидантов в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера была в два раза ниже, чем в здоровом мозге», — пишет портал Pravda.ru.

Поэтому ученые рекомендуют следовать рациону, включающему большое количество продуктов с высоким содержание полезных антиоксидантов, а также регулярно заниматься спортом. Эти два правила помогут сохранить здоровье мозга и снизить риск развития болезни Альцгеймера.

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