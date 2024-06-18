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Ученые обнаружили, что у растений есть интеллект и способность к решению проблем
Здоровье

Сегодня, 20:25

1 мин.

Ученые обнаружили, что у растений есть интеллект и способность к решению проблем

Мария Маковей
Автор
Человек поливает цветок
Фото Juliya Shapoval/istockphoto.com
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В ходе исследования ученые обнаружили, что растения обладают «определенной формой интеллекта». Например, чтобы выжить они изменяют свое поведение в момент опасности или когда чувствуют, что соседнее растение атакуют. Исследователи уверены, что способность к решению проблем и есть признак проявления интеллекта, передает DailyMail.

Специалисты провели эксперимент на золотарнике. При поедании жуками он выделяет химические вещества, которые отпугивают насекомых и предупреждают соседние растения. Те сразу же начинают защищаться. На основе полученных данных ученые сделали вывод, что растения могут считать, принимать решения и узнавать родственников. Также в ходе исследования было обнаружено, что растения распознают свет, отраженный от соседей, и ускоряют рост при угрозе. Они могут «чувствовать запах» химических сигналов о вредителях и даже предсказывать надвигающиеся угрозы.

По словам профессора Кесслера из Корнелльского университета, это проявление интеллекта растений и есть ответ на сигналы окружающей среды.

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