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Ученые обнаружили, что противозачаточные таблетки приводят к инсультам
Здоровье

25 мая 2025, 19:05

1 мин.

Ученые обнаружили, что противозачаточные таблетки приводят к инсультам

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит в руках противозачаточные таблетки
Фото Mindful Media, iStock

Ученые провели исследование и выяснили, что комбинированные противозачаточные таблетки повышают риск инсульта. Об этом сообщает DailyMail.

Исследователи проанализировали данные более 500 женщин и обнаружили, что у тех, кто принимал комбинированные оральные контрацептивы, вероятность развития инсульта в три раза выше, чем у тех, кто этого не делал. При этом ученые не нашли связи между противозачаточными таблетками и факторами риска инсульта: высоким кровяным давлением, мигрени и ожирением.

Доктор Мине Сезгин, эксперт по неврологии из Стамбульского университета, считает, что результаты их исследования имеют важное значение для женщин с заболеваниями, которые повышают риск инсульта.

«Наши результаты подтверждают более ранние данные, связывающие прием оральных контрацептивов с риском инсульта, и должны побудить к более тщательной оценке риска инсульта у молодых женщин, особенно у тех, у кого есть дополнительные факторы риска», — сказала она.

Ученые порекомендовали медицинским работникам проявлять осторожность при назначении комбинированных противозачаточных таблеток женщинам, находящимся в группе риска.

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