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Ученые обнаружили, что нечищенные зубы могут спровоцировать инфаркт
Здоровье

14 мая 2025, 11:35

1 мин.

Ученые обнаружили, что нечищенные зубы могут спровоцировать инфаркт

Мария Задорожная
Автор
Девушка чистит зубы
Фото gpointstudio, iStock

Японские ученые выяснили, что нечищенные зубы могут привести к инфаркту и аритмии. Они обнаружили, что обычные бактерии из полости рта могут проникать в кровоток и провоцировать воспалительные процессы. Все это в дальнейшем способно вызвать такие серьезные заболевания, как аритмия и инфаркт миокарда. Об этом сообщает Circulation.

Исследователи заметили, что люди, страдающие пародонтитом, чаще склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. Они провели анализ и обнаружили, что недуг десен в 30 процентах случаев связан с развитием потенциально серьезного нарушения сердечного ритма, которое может привести к инсульту, сердечной недостаточности и другим опасным для жизни осложнениям.

Однако воспаление — это не единственная угроза для сердца. Ученые выявили ДНК вредных бактерий полости рта в сердечной мышце, клапанах и даже жировых артериальных бляшках. Особое внимание привлекла P. gingivalis, которая может спровоцировать болезнь Альцгеймера, диабет и некоторые виды рака. Ранее ее находили в мозге, печени и плаценте, но, как она закрепилась в сердечном клапане, не ясно. Эксперты подчеркнули, что это исследование дает четкие доказательства того, что бактерия в деснах может проникать в левое предсердие, что указывает на связь пародонтита с мерцательной аритмией.

По их словам, чтобы уберечься от сердечных и зубных заболеваний, важно регулярно чистить и своевременно заниматься лечением полости рта.

Девушка чистит зубы.Как не стоит чистить зубы? 5 ошибок, которые совершал каждый
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