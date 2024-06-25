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Ученые обнаружили, что кофе снижает риск смерти от сидячего образа жизни
Здоровье

Сегодня, 13:20

1 мин.

Ученые обнаружили, что кофе снижает риск смерти от сидячего образа жизни

Мария Маковей
Автор
Девушка работает за компьютером с чашечкой кофе
Фото MundusImages/istockphoto.com
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Американские ученые провели исследование и выяснили, что кофе может снизить риск преждевременной смерти среди людей, ведущих сидячий образ жизни. Об этом сообщает журнал BMC Public Health.

Эксперты проанализировали данные опросов Национального института здоровья и питания США в период с 2007 по 2018 год, которые охватили 10 639 взрослых. Анализ показал, что у тех, кто сидит не менее шести часов в день и не пьет кофе, вероятность преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 1,6 раза выше, чем у кофеманов, которые сидят столько же времени. При этом только 52% американцев пьют кофе, а 48% - проводят в сидячем положении не менее шести часов в день.

Исследователи подчеркнули, что люди, которые вели сидячий образ жизни по шесть часов в день страдали абдоминальным ожирением и имели более высокий индекс массы тела. При этом за 13 лет проведения исследования умерло 945 участников, из них 284 — из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отметили, что связь между временем сидения и повышенным риском смерти значима только для тех, кто не пьет кофе, а не для любителей этого напитка. Однако эксперты считают, что необходимо дальнейшее изучение кофе и его влияния на организм.

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