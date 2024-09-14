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Ученые назвали жир на животе возможной причиной хронических болей
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ученые назвали жир на животе возможной причиной хронических болей

Мария Задорожная
Автор
Жир на животе
Фото KittisakJirasittichai/istockphoto.com
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Ученые из университета Тасмании пришли к выводу, что избыток жира на животе может вызывать хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Эксперты проанализировали данные 32 409 человек из Британского биобанка, которые заполнили анкеты и прошли медицинское обследование. Также участникам провели магнитно-резонансную томографию брюшной полости, чтобы определить количество жира вокруг органов брюшной полости и непосредственно под кожей.

Во время эксперимента добровольцев спрашивали, испытывали ли они боли в шее, спине, бедрах, коленях или «во всем теле» в течение последних трех месяцев. Через два года повторное МРТ и оценку боли провели у 638 участников.

В результате комплексный анализ показал зависимость между количеством участков хронической боли, весом и соотношением других показателей. Примечательно, что у женщин связь между хронической болью и распределением жира в организме оказалась сильнее, чем у мужчин.

В итоге авторы научной статьи сделали вывод, что жировая ткань в брюшной полости может быть связана с хронической болью в мышцах и костях.

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