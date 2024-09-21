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Ученые назвали тип рака, риск развития которого повышается при ожирении
Здоровье

Сегодня, 19:15

1 мин.

Ученые назвали тип рака, риск развития которого повышается при ожирении

Мария Задорожная
Автор
Мужчина на приеме у врача
Фото Halfpoint/istockphoto.com
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Ученые Американского онкологического общества в Атланте провели исследование и обнаружили, что избыточный вес и ожирение повышают риск развития второго первичного рака. Результаты их работы опубликованы в JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 26 894 человека с первым первичным неметастатическим раком, который диагностировали в период с 1992 по 2015 год. Средний возраст участников — 72,2 года. На момент постановки первого диагноза 42,8% добровольцев имели избыточный вес, а 17,2% - страдали ожирением.

Ученые обнаружили, что у 13,9% успешно восстановившихся испытуемых почти через 8 лет наблюдений рак развился повторно. При этом в 33,2% случаях возникали первичные формы онкологии, связанные с ожирением.


Эксперты объяснили, что второй первичный рак не следует путать с метастазированием и рецидивом. При метастазировании раковые клетки перемещаются и провоцируют возникновение дополнительных опухолей в организме. Рецидив рака — это состояние, когда в организме снова обнаруживают ту же злокачественную опухоль, что была раньше. А при втором первичном раке образования возникают в органах и тканях, ранее не затронутых болезнью.

Ученые подчеркнули, что в ходе эксперимента они выяснили, что риск любого второго первичного рака повышен у лиц с избыточным весом и ожирением. При этом исследователи добавили, что по мере увеличения массы тела вероятность онкологических заболеваний возрастает.

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