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Сегодня, 12:50

Ученые назвали посуду, в которой микробов больше, чем в кошачьей миске

Ольга Стрельникова
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Мама с дочкой моют посуду.
Фото Freepik/peoplecreations

Ученые, члены Ассоциации качества воды из Штатов изучили содержимое различных видов бутылок. Практически все образцы имели бактерии, которые могут вызывать проблемы с ЖКТ и даже пневмонию. Среди них грамотрицательные, в том числе кишечная палочка и клебсиелла, а также бациллы. Об этом сообщает издание «Вокруг света».

По словам ученых, в среднем бутылки содержали 20,8 миллиона бактерий или колониеобразующих единиц (КОЕ). В то время, как под ободком сиденья унитаза их меньше в 40 тысяч раз (только 515 КОЕ), в кошачьей миске — в 14 раз меньше, на компьютерной мыши — в 5 раз. Самыми опасными оказались бутылки с носиком и завинчивающейся крышкой с 30 миллионами КОЕ, меньше всего бактерий в бутылках с трубочкой — всего 3 миллиона KOE.

«Во рту человека живет огромное количество бактерий, так что неудивительно, что они попадают на наши стаканы, чашки и многоразовые бутылки. Даже в водопроводных кранах обитает множество бактерий, безвредных для человека», — заявил молекулярный микробиолог Эндрю Эдвардс из исследовательской группы. Тем не менее, его коллега Саймон Кларк все же порекомендовал содержать посуду в чистоте и регулярно мыть многоразовые бутылки в горячей воде с моющим средством.

Ранее мы рассказывали, как часто нужно вытирать пыль дома.

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Польза и вред
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