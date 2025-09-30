Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые нашли связь между отсутствием секса и высоким интеллектом
Здоровье

30 сентября, 14:25

1 мин.

Ученые нашли связь между отсутствием секса и высоким интеллектом

Мария Задорожная
Автор
Мужчина и женщина в постели
Фото Tom Merton, iStock

Люди, не имевшие опыта сексуальных отношений, в среднем демонстрируют более высокий уровень интеллекта. Такой вывод сделали исследователи из Амстердамского университета. Они проанализировали данные почти 400 тысяч британцев и более 13 тысяч австралийцев. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Генетический анализ показал, что примерно 15 процентов различий в опыте сексуальной активности объясняются наследственностью. При этом гены, связанные с интеллектуальными способностями и успеваемостью в обучении, часто совпадали с генами, ассоциированными с отсутствием половых контактов.

Авторы подчеркивают, что речь идет не об одном «гене воздержания», а о совокупности множества небольших влияний. В сумме они формируют тенденцию: более умные люди чаще оказываются без сексуального опыта — по собственному выбору или из-за трудностей в отношениях.

У мужчин без опыта общения в интимной сфере чаще наблюдалась меньшая физическая сила, а у обоих полов — чувство одиночества и социальная изоляция. С другой стороны, такие люди реже злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

«Наши результаты поддерживают стереотип: интеллектуально успешные, но менее уверенные в социальных контактах люди чаще остаются без опыта в романтических связях», — отмечают авторы.

8 ошибок в&nbsp;сексе, которые совершает большинство: мнение сексолога.8 ошибок в сексе, которые совершает большинство: мнение сексолога
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Читайте далее
Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка

  • ANTI BOMG

    умные занимаются мастурбацией?:sweat_smile::joy::rofl:

    30.09.2025

    • Следующий материал
    Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    13:30
    СМИ: В России родители жалуются на эпидемию вируса Коксаки среди детей
    07:00
    Креатин — тренд 2025 года: почему тренеры в соцсетях советуют эту спортивную добавку
    1 окт 18:30
    Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка
    30 сен 13:30
    Стилист объяснил, когда нужен детокс для волос и как его делать
    29 сен 18:30
    Врач назвала болезни, которыми чаще всего страдают офисные работники