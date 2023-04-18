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Сегодня, 12:35

Ученые нашли способ замедлить старение на клеточном уровне

Ольга Стрельникова
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Зрелый мужчина в отличной форме с седой бородой.
Фото Freepik/freepik

Специалисты из Кельнского университета и института Макса Планка выяснили, что замедление метаболизма, возникающее при ограничении калорий, замедляет и старение на клеточном уровне. При дефиците рациона, клетки медленнее считывают собственные гены, то есть ДНК. Из-за этого скорость старения становится меньше, и жить можно дольше. Об этом сообщили на портале Hi-news.

Любая информация считывается специальными ферментами, копируется и передается клеточным механизмам для синтеза белка (основного строительного материала) на основе полученной информации. Скорость ферментов может быть различной. Ее определяет количество гистонов — белков, упаковывающих информацию в ядре ДНК: чем их больше, тем медленнее скорость. В молодости информация считывается медленно и без ошибок. С возрастом, при ускорении, их вероятность повышается. Эти ошибки будут переданы и воспроизведены, в результате чего клетка потеряет способность поддерживать жизнедеятельность и погибнет. Ограничения в питании делают гистоны крепче, а их концентрацию гуще, что приводит к замедлению скорости ферментов и считывания, как в молодости.

В ходе эксперимента исследователи изучали подобные процессы на разных организмах, от нематод, мух дрозофил, мышей и крыс до людей. В отдельных случаях результаты подтвердили, что продолжительность жизни может увеличиться до 10-20%, но пока требуются дополнительные исследования.

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Медицина
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