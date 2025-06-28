Ученые нашли способ лечения диабета первого типа

Ученые сообщили о первых достижениях в применении стволовых клеток для лечения тяжелого диабета первого типа. В клиническом исследовании, где участвовали 12 пациентов, у большинства из них через год после терапии наблюдалось значительное улучшение состояния, и лишь двое продолжали нуждаться в инсулине. Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine.

Диабет первого типа представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Людям с этим заболеванием необходимо постоянно контролировать уровень сахара при помощи инъекций инсулина, что несет в себе риски гипогликемии и поражения органов от недостатка инсулина.

Исследование, проведенное учеными Университета Торонто под руководством хирурга Тревора Рейхмана, заключалось во введении пациентам изолированных островковых клеток, извлеченных из человеческих стволовых клеток, одновременно с курсом иммуносупрессоров. В результате новые клетки начали самостоятельно производить инсулин в безопасных количествах, что снижало необходимость в инъекциях.

Авторы исследования подчеркивают, что побочные эффекты главным образом были связаны с иммуносупрессией. Несмотря на два летальных исхода, не имеющих прямой связи с проведенной терапией, метод был признан безопасным, и испытания продолжаются на третьей стадии.