Ученые нашли способ лечения диабета первого типа
Здоровье

28 июня, 18:30

1 мин.

Ученые нашли способ лечения диабета первого типа

Мария Задорожная
Автор
Женщина делает укол инсулина
Фото vgajic, iStock

Ученые сообщили о первых достижениях в применении стволовых клеток для лечения тяжелого диабета первого типа. В клиническом исследовании, где участвовали 12 пациентов, у большинства из них через год после терапии наблюдалось значительное улучшение состояния, и лишь двое продолжали нуждаться в инсулине. Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine.

Диабет первого типа представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Людям с этим заболеванием необходимо постоянно контролировать уровень сахара при помощи инъекций инсулина, что несет в себе риски гипогликемии и поражения органов от недостатка инсулина.

Исследование, проведенное учеными Университета Торонто под руководством хирурга Тревора Рейхмана, заключалось во введении пациентам изолированных островковых клеток, извлеченных из человеческих стволовых клеток, одновременно с курсом иммуносупрессоров. В результате новые клетки начали самостоятельно производить инсулин в безопасных количествах, что снижало необходимость в инъекциях.

Авторы исследования подчеркивают, что побочные эффекты главным образом были связаны с иммуносупрессией. Несмотря на два летальных исхода, не имеющих прямой связи с проведенной терапией, метод был признан безопасным, и испытания продолжаются на третьей стадии.

Первые признаки сахарного диабета.Как распознать диабет на ранних стадиях?
Медицина
Токсиколог объяснил, чем опасен грейпфрут при приеме таблеток
Токсиколог объяснил, чем опасен грейпфрут при приеме таблеток

КХЛ на Кинопоиске

