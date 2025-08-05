Стиль жизни
Ученые нашли способ, как контролировать инсулин без введения инъекций
Здоровье

5 августа, 18:00

2 мин.

Ученые нашли способ, как контролировать инсулин без введения инъекций

Мария Задорожная
Девушка колит инсулин
Фото gece33, iStock

Ученые из Университета Вашингтона пришли к выводу, что мозг может стать новой целью в лечении диабета первого типа. Они обнаружили, что гормон лептин способен поддерживать уровень сахара в крови даже при острой нехватке инсулина. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Известно, что при сахарном диабете инсулин не выполняет свои функции, что приводит к гипергликемии — постоянному повышению уровня глюкозы в крови. В тяжелых случаях это может привести к диабетическому кетоацидозу (ДКА) — серьезному и потенциально опасному состоянию, когда в организме накапливаются кетоны и развивается метаболический ацидоз.

При ДКА организм начинает получать энергию из жиров вместо глюкозы. Это состояние может вызвать нарушения в работе почек, а также усталость, головную боль, спутанность сознания, одышку и тошноту.

Ранее считалось, что единственным способом остановить ДКА является введение инсулина. Однако эксперименты на мышах показали, что при прямом введении лептина в мозг уровень глюкозы и кетонов нормализовался и оставался стабильным без инсулинотерапии.

Исследователи объясняют, что при недостатке инсулина мозг воспринимает это как энергетический кризис и активирует механизмы для мобилизации глюкозы. Нехватка лептина, который сигнализирует о запасах жира, усиливает этот ответ. При вводе лептина ученым удалось обмануть мозг и предотвратить ДКА.

Команда экспертов уже готовит заявку в FDA на проведение клинических испытаний. Если эксперименты окажутся успешными, эта новая стратегия может значительно изменить подход к лечению диабета первого типа, устранив необходимость в ежедневных инъекциях и постоянном контроле уровня сахара.

Что такое диабет? Комментирует эндокринолог
Медицина
  • Michale Frost

    Хорошие новости! 21 век неужели не могут найти способы для улучшения качества жизни людей. Диабет 1 типа серьезное заболевание

    05.08.2025

