Ученые нашли новый способ отсрочить старение

Британские ученые провели эксперимент на мышах и обнаружили, что блокирование выработки белка S6K1 в организме грызунов способствует долголетию и защищает от возрастных заболеваний. Об этом сообщается в журнале Nature Aging.

Эксперты отметили, что ген S6K1 участвует в работе сигнального пути, который регулирует рост клеток и метаболизм в ответ на поступление питательных веществ и воздействие стресса. Также ученые объяснили, что многие «старые» клетки организма в процессе старения организма приобретают воспалительный, ассоциированный секреторный фенотип (SASP), который приводит к развитию возрастных заболеваний.

Авторы научной работы добавили, что воздействие на S6K1 может стать ключевым фактором в разработке новых методов лечения возрастных заболеваний.