Ученые нашли неочевидный способ борьбы с депрессией и ухудшением памяти

Американские нейробиологи провели исследование и выяснили, что знакомые запахи могут помочь людям, страдающим депрессией, вспомнить конкретные события из жизни, что способствует уменьшению симптомов болезни.

По словам ученых, ухудшение памяти — это одно из следствий депрессии, так как при этом заболевании уменьшается объем серого вещества в мозге.

В эксперименте участвовали 32 человека в возрасте 18-55 лет с тяжелой депрессией. Им завязали глаза и попросили идентифицировать определенный аромат, всего их было 12. Испытуемым давали почувствовать запах кокосового масла, порошка тмина, гвоздики, красного вина, экстракта ванили, кетчупа, эфирного масла апельсина и воскового крема для обуви.

Затем участников эксперимента просили рассказать, с какими событиями из их жизни ассоциируются представленные ароматы. Оказалось, что такие ассоциативные маркеры помогли людям вспомнить больше жизненных фактов, чем при восприятии слов на слух. Например, при улавливании аромата вина участники с депрессией вспоминали более конкретные ситуации, чем просто при произнесении слова «вино».

Результаты эксперимента опубликованы в издании Journal of the American Medical Association.