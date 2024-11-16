Ученые нашли генетическую причину тяги к сладкому

Ученые из Италии, Испании и Дании обнаружили, что виды гена SI влияют на тягу сладкого у людей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Согласно проведенным анализам, жители Великобритании получают 9-12% своих суточных калорий из свободных сахаров, включая сахарозу. Более того, до 79% населения регулярно перекусывают сладостями до трех раз в день. Вместе с тем, как показывают данные, не все люди одинаково легко усваивают сахар. Примерно 10% британцев страдают от синдрома раздраженного кишечника, связанным с генетическими нарушениями в переработке сахарозы.

Исследователи установили, что генетические различия в способности усваивать глюкозу не только влияют на общее количество потребляемой сахарозы, но и на уровень тяги к сладким продуктам. В экспериментах с мышами, у которых отсутствовал ген SI, было зафиксировано значительное снижение потребления сахарозы. Эти результаты подтвердились в ходе двух масштабных популяционных исследований, одно из которых охватило шесть тысяч участников из Гренландии, а другое включило данные 134 766 добровольцев из Британского биологического банка.

Благодаря нутригенетическому подходу, ученые обнаружили, что в Гренландии люди с проблемами переваривания сахарозы потребляют меньше продуктов с высоким содержанием сахара. В то же время в Великобритании лица с дефектным или частично функциональным геном SI чаще склонны делать выбор в пользу сладких угощений.