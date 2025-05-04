Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые: люди с травмами мозга чаще интересуются политикой
Здоровье

4 мая, 19:15

1 мин.

Ученые: люди с травмами мозга чаще интересуются политикой

Мария Задорожная
Автор
Изучение мозга
Фото gorodenkoff, iStock

Международная группа ученых в ходе исследования обнаружила в мозге человека нейронные цепи, которые отвечают за интерес к политике. Они выяснили, что повреждение некоторых мозговых областей может усилить или ослабить тягу людей к политической вовлеченности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Brain.

Специалисты проанализировали данные 124 ветеранов войны во Вьетнаме, которые получили травмы головного мозга, и сравнили полученную информацию с сведения от контрольной группы из 35 ветеранов без повреждений.

Участники прошли тестирование, дающее оценку их политической активности, идеологии и партийной принадлежности. Оказалось, что респонденты, которые имеют повреждения связей левой дорсолатеральной префронтальной коры и заднего предклинья, проявляют наибольший интерес к политике. А лица с травмами, затрагивающими миндалевидное тело и переднюю височную долю, наоборот, не проявляли интереса к политическим темам.

Ученые добавили, что ни одна из поврежденных зон мозга никак не влияла на политические убеждения участников эксперимента.

Мозг.Как спорт влияет на мозг?
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Читайте далее
Зубная паста популярной марки может навредить здоровью

  • NF

    В "СЭ", видимо, не умеют сопоставлять смысл события со смыслом своих заголовков...

    04.05.2025

    • Следующий материал
    Зубная паста популярной марки может навредить здоровью

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    14 ноя 17:45
    Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей
    14 ноя 15:20
    В России выросла заболеваемость диабетом первого типа
    13 ноя 21:15
    Терапевт объяснил, почему в покое может быть высокий пульс
    13 ноя 16:15
    Дерматолог назвала главные причины появления перхоти
    13 ноя 15:45
    Онколог объяснила, зачем проверять легкие после ковида