Ученые: люди с травмами мозга чаще интересуются политикой

Международная группа ученых в ходе исследования обнаружила в мозге человека нейронные цепи, которые отвечают за интерес к политике. Они выяснили, что повреждение некоторых мозговых областей может усилить или ослабить тягу людей к политической вовлеченности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Brain.

Специалисты проанализировали данные 124 ветеранов войны во Вьетнаме, которые получили травмы головного мозга, и сравнили полученную информацию с сведения от контрольной группы из 35 ветеранов без повреждений.

Участники прошли тестирование, дающее оценку их политической активности, идеологии и партийной принадлежности. Оказалось, что респонденты, которые имеют повреждения связей левой дорсолатеральной префронтальной коры и заднего предклинья, проявляют наибольший интерес к политике. А лица с травмами, затрагивающими миндалевидное тело и переднюю височную долю, наоборот, не проявляли интереса к политическим темам.

Ученые добавили, что ни одна из поврежденных зон мозга никак не влияла на политические убеждения участников эксперимента.