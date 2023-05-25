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Сегодня, 20:15

Ученые изобрели лекарство, которое избавляет от симптомов мигрени

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка с головной болью.
Фото Freepik/freepik

Штатный врач и эксперт ТГ-канала «Красота требует кэш», терапевт клиники Фомина, кандидат медицинских наук Аня Симбирцева рассказала о новом лекарстве от мигрени, которой страдает каждый 10 человек в мире. «При мигрени у вас возникает головная боль, длящаяся от четырех до 72 часов. Ее сопровождают повышенная чувствительность к свету и звукам, тошнота и рвота. В силу последних симптомов, таблетки для ее лечения не всегда подходят», — пояснила специалист.

Весной этого года появилась официальная информация о результатах испытаний назального спрея от Pfizer, который призван избавить от мигрени. Zavegepant — так называется препарат, при однократном применении справляется с наиболее неприятными симптомами за два часа. Участники исследования отметили облегчение болевого приступа уже через 15 минут и на протяжении до 48 часов. Среди них были люди с умеренными или тяжелыми приступами от двух до восьми раз в месяц, в среднем длящихся 30,8 часов. «Новое лекарство пока еще не появилось в аптеках нигде, а в России сложно найти и другие лекарства фармкомпании Pfizer. Но мы надеемся, что к окончанию дополнительных исследований, одобрения и сертификации препарата, люди, которые страдают нестерпимой мигренью и вынуждены из-за этого пропускать работу и отказываться от развлечений, тоже получат эффективный препарат, облегчающий боль максимально быстро и надолго», — резюмировала Аня Симбирцева.

Ранее мы рассказывали, как понять, что головная боль переросла в мигрень.

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Медицина
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