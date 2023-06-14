Ученые из России создали средство от похмелья и опьянения

Специалисты Московского физико-технического университета (МФТИ) создали биологически активную добавку, снимающую симптомы опьянения и похмелья и позволяющую сохранить трезвость мышления, координацию и внимание. В его основе природные аминокислоты и сахара, участвующие в естественных обменных процессах организма. Об этом сообщили на сайте издания «Известия».

Как пояснили ученые, от зависимости и других негативных симптомов алкоголизма это средство не избавит. Нельзя с ним и управлять транспортными средствами. БАД будет эффективна при употреблении малых доз крепкого алкоголя: примерно 120 мл для мужчин и не более 60 мл для женщин. При большем количестве спиртного от опьянения или похмелья средство не защитит.

Предполагается, что 10 порций этой БАД будут стоить около 300 рублей.

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