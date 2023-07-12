Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 11:30

Участник группы «Каста» Хамиль перенес остановку сердца во время пробежки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Участник группы «Каста» рэпер Хамиль
Фото Соцсети

Участник группы «Каста» рэпер Хамиль, он же — Андрей Пасечный, 11 июля выложил пост в личном аккаунте в Instagram (*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации), в котором сообщил, что 20 июня перенес остановку сердца. Случилось это в Португалии во время пробежки музыканта. Экстренную помощь ему успел оказать пляжный спасатель. Уже в одном из госпиталей рэп-исполнителю провели срочное аортокоронарное шунтирование. «Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего», — написал Хамиль и пообещал вернуться к концертной деятельности, после курса реабилитации.

Кандидат медицинских наук, заведующая поликлиническим отделением «ГУТА Клиник», врач-кардиолог, терапевт Елена Горбачева рассказала СЭ, что избежать подобных ситуаций можно, если регулярно проходить обследования: раз в год делать электрокардиограмму (ЭКГ), в подростковом возрасте обязательно УЗИ сердца (хотя бы однократно до 18 лет), чтобы убедиться что нет врожденных пороков сердца, которые внешне могут никак не проявляться. «Если человек взрослый, порока сердца у него нет, то в любом случае требуется контроль переносимости физической нагрузки. Это определяется проведением специального тредмил-теста, нагрузочных тестов на велотренажере, когда пациента просят выполнить определенную физическую нагрузку. При этом состояние организма фиксируется на ЭКГ кардиограмме, и доктор может определить, какие нагрузки человеку можно, чтобы его здоровью ничего не угрожало», — пояснила кардиолог.

Как отметила Елена Горбачева, внезапные сердечные смерти у взрослых людей — это как правило следствия особенностей строения или заболеваний сердца, которые не были выявлены в детстве. «Могут таким образом проявляться врожденные пороки сердца или необычное строение коронарных сосудов. И есть отдельный раздел в кардиологии, который называется «Острая сердечная недостаточность или внезапная коронарная смерть», возникающая без очевидных причин, которые не всегда можно выяснить», — рассказала врач и даже при небольших недомоганиях, возникновении боли за грудиной, странной слабости, головокружениях, при перебоях сердца порекомендовала провести суточное мониторирования ЭКГ. При таком исследовании кардиологи могут обнаружить скрытые болезни, внезапные нарушения сердечного ритма, о которых пациент иногда и не подозревает. «Любое головокружение, любое недомогание может быть следствием нарушения сердечного ритма. У спортсменов это может происходить на фоне нагрузок, у людей творческих, когда они сильно нервничают. Очень наглядным примером служит история Хамиля, который чуть не погиб во время пробежки», — подытожила Елена Горбачева.

Ранее, 20 июля 2021 года, мы рассказывали, как спорт влияет на сердце.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Советы и рекомендации
1
1
Читайте также
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Специалист рассказала, чем чревато употребление алкоголя для подростков

Врач назвал упражнения для продления молодости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости