Участник группы «Каста» Хамиль перенес остановку сердца во время пробежки

Участник группы «Каста» рэпер Хамиль, он же — Андрей Пасечный, 11 июля выложил пост в личном аккаунте в Instagram (*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации), в котором сообщил, что 20 июня перенес остановку сердца. Случилось это в Португалии во время пробежки музыканта. Экстренную помощь ему успел оказать пляжный спасатель. Уже в одном из госпиталей рэп-исполнителю провели срочное аортокоронарное шунтирование. «Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего», — написал Хамиль и пообещал вернуться к концертной деятельности, после курса реабилитации.

Кандидат медицинских наук, заведующая поликлиническим отделением «ГУТА Клиник», врач-кардиолог, терапевт Елена Горбачева рассказала СЭ, что избежать подобных ситуаций можно, если регулярно проходить обследования: раз в год делать электрокардиограмму (ЭКГ), в подростковом возрасте обязательно УЗИ сердца (хотя бы однократно до 18 лет), чтобы убедиться что нет врожденных пороков сердца, которые внешне могут никак не проявляться. «Если человек взрослый, порока сердца у него нет, то в любом случае требуется контроль переносимости физической нагрузки. Это определяется проведением специального тредмил-теста, нагрузочных тестов на велотренажере, когда пациента просят выполнить определенную физическую нагрузку. При этом состояние организма фиксируется на ЭКГ кардиограмме, и доктор может определить, какие нагрузки человеку можно, чтобы его здоровью ничего не угрожало», — пояснила кардиолог.

Как отметила Елена Горбачева, внезапные сердечные смерти у взрослых людей — это как правило следствия особенностей строения или заболеваний сердца, которые не были выявлены в детстве. «Могут таким образом проявляться врожденные пороки сердца или необычное строение коронарных сосудов. И есть отдельный раздел в кардиологии, который называется «Острая сердечная недостаточность или внезапная коронарная смерть», возникающая без очевидных причин, которые не всегда можно выяснить», — рассказала врач и даже при небольших недомоганиях, возникновении боли за грудиной, странной слабости, головокружениях, при перебоях сердца порекомендовала провести суточное мониторирования ЭКГ. При таком исследовании кардиологи могут обнаружить скрытые болезни, внезапные нарушения сердечного ритма, о которых пациент иногда и не подозревает. «Любое головокружение, любое недомогание может быть следствием нарушения сердечного ритма. У спортсменов это может происходить на фоне нагрузок, у людей творческих, когда они сильно нервничают. Очень наглядным примером служит история Хамиля, который чуть не погиб во время пробежки», — подытожила Елена Горбачева.

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