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Сегодня, 17:05

Трихологи рассказали, как гарантировано избавиться от лысины

Ольга Стрельникова
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Солидный мужчина с редеющими волосами.
Фото Freepik/karlyukav

Врачи-трихологи Татьяна Качанова и Елена Богатова эксклюзивно для «СЭ» рассказали, как предотвратить выпадение волос и избавиться от лысины. «В борьбе с потерей волос важно понимать одну вещь — лечение будет эффективно, если на поредевшем участке еще остались волоски, которые можно простимулировать. Если на нем больше полугода не росли новые волосы — лечение не принесет должного результата и стоит задуматься о пересадке», — предупредила Татьяна Качанова.

Елена Богатова подтвердила, что если вовремя начать терапию, можно отсрочить, остановить, а иногда и восстановить волосяной покров. «На мой взгляд, лучше всего с проблемой потери волос справляется плазмотерапия, так как содержит факторы роста и заставляет ткани регенерировать. Средство номер два по эффективности — мезотерапия. Это различные витаминные коктейли — аминокислотные, пептидные, улучшающие кровообращение в зоне облысения», — пояснила трихолог. Для стимуляции роста она порекомендовала также лазерную расческу и дарсонваль курсами.

В числе средств, эффективно стимулирующих рост волос оба эксперта озвучили миноксидил и препараты на его основе. «Он действительно помогает при выпадении волос, но вызывает привыкание и имеет ярко выраженный «синдром отмены». Применять его можно только под контролем врача», — подчеркнула Татьяна Качанова. Эксперт также обратила внимание на регулярный массаж головы и процедуру Regenera Activa — итальянскую методику, которая способна улучшить состояние волос всего за одну процедуру.

Если волосы уже выпали, то никакие шампуни, масла, сыворотки и «пляски с бубном» не помогут. «Хоть сколько репейного масла на голову ни намажь, сколько не втирай перец, лук, чеснок — результатом будет только местное раздражение кожи. Волосы могут начать расти быстрее, но только в случае, если они растут и без того», — заявила Елена Богатова. Татьяна Качанова согласилась, отметив, что в случае полного облысения гарантировано поможет только пересадка. «Есть в том числе и безоперационные методы пересадки, вроде FUE Hand», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему у некоторых мужчин не растут усы и борода.

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