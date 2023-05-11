Трихолог рассказала, как замедлить рост нежелательных волос на теле

Врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова рассказала «СЭ», как замедлить рост нежелательных волос на теле. «Существует несколько способов. Некоторые из них можно применять дома самостоятельно, для других потребуется профессиональная помощь», — пояснила специалист.

Замедлить рост нежелательных волос, по словам Елены Богатовой, помогут восковая депиляция и шугаринг. В процессе процедуры волосы удаляются целиком, и с каждым разом корень волоса ослабевает, что в дальнейшем снижает скорость роста. «Также после шугаринга и восковой эпиляции можно использовать риванол. Он значительно замедлит рост волос к следующему сеансу», — подчеркнула врач.

Другие варианты — электроэпиляция и фотоэпиляция. Это достаточно дорогие методы и могут потребовать нескольких сеансов, но они способны привести к длительному замедлению роста волос или даже к их полному их исчезновению.

Также Елена Богатова рассказала об ингибиторах роста волос, которые содержат некоторые кремы и лосьоны. К ним относятся тиогликолат кальция и экстракт ментола. Эти средства помогут замедлить рост волос, но не гарантируют их полного отсутствия. «В любом случае, выбор метода зависит от ваших личных предпочтений и физических характеристик. Перед принятием какого-либо решения, рекомендуется обратиться к косметологу или врачу, чтобы получить профессиональную консультацию», — заключила дерматовенеролог.

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