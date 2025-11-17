Трихолог рассказала, чем опасна ежедневная сушка волос феном

Регулярная сушка и укладка волос феном может серьезно повредить их структуру и кожу головы. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-трихолог и дерматолог София Белаш.

По ее словам, волос состоит из трех слоев. Наружная кутикула — это защитные чешуйки, связанные липидами. Основную массу формирует корковый слой, богатый кератином и отвечающий за прочность и упругость. В центральной части находится мозговое вещество, где сосредоточен природный пигмент.

Белаш подчеркнула, что при сушке феном температура воздушного потока может варьироваться от 40 до 120 градусов. Такое тепло разрушает стабилизирующие связи внутри волокна, из-за чего волосы теряют эластичность и становятся менее прочными.

Эксперт добавила, что интенсивный нагрев повреждает липидную пленку кутикулы, ускоряет испарение влаги и приподнимает чешуйки. Это делает волосы тусклыми, ломкими и склонными к спутыванию. Горячий воздух также нарушает гидролипидный баланс кожи головы, что может вызывать сухость, раздражение и перхоть.

Чтобы уменьшить вред, врач советует применять термозащиту перед укладкой, выбирать средний нагрев и держать фен на расстоянии не ближе 15 см, давать волосам немного подсохнуть естественным образом до сушки, а также регулярно использовать увлажняющие маски и кондиционеры, нанося их только по длине.

Сохранить здоровье волос возможно даже при частом стайлинге, если соблюдать температурный режим и обеспечить качественный уход после укладки, подытожила специалист.