Трихолог предупредила о вреде народных средств для волос

Трихолог Татьяна Гончарова в беседе с «Газетой.Ru» предостерегла от использования народных средств для ухода за волосами: такие рецепты могут спровоцировать химический ожог кожи головы. Особую опасность, по словам специалиста, представляют распространенные ингредиенты вроде лукового сока, горчицы и настойки красного перца.

Гончарова объяснила, что последствия ожога могут оказаться серьезными: нередко заживление сопровождается образованием рубцов и повреждением волосяных фолликулов — из-за этого рост волос в пораженной зоне может не восстановиться.

Еще одна проблема возникает из-за нарушения кислотно-щелочного баланса кожи головы — к нему приводит применение средств с содержанием спирта, уксуса или соды. В результате волосы теряют здоровый вид: становятся сухими, пористыми и безжизненными, а кожа начинает шелушиться.

Врач также обратила внимание на высокий риск аллергических реакций: натуральные компоненты часто содержат множество аллергенов, и домашняя процедура по уходу за волосами может обернуться тяжелыми последствиями — вплоть до отека Квинке, анафилактического шока или генерализованной крапивницы. Кроме того, в составе народных средств порой присутствуют патогенные бактерии, что дополнительно повышает опасность их использования.