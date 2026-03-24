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Трихолог предупредила о вреде народных средств для волос
Здоровье

24 марта, 17:45

1 мин.

Трихолог предупредила о вреде народных средств для волос

Кристина Гергис
Автор
Девушка ухаживает за волосами после душа
Фото GabrielPevide, iStock

Трихолог Татьяна Гончарова в беседе с «Газетой.Ru» предостерегла от использования народных средств для ухода за волосами: такие рецепты могут спровоцировать химический ожог кожи головы. Особую опасность, по словам специалиста, представляют распространенные ингредиенты вроде лукового сока, горчицы и настойки красного перца.

Гончарова объяснила, что последствия ожога могут оказаться серьезными: нередко заживление сопровождается образованием рубцов и повреждением волосяных фолликулов — из-за этого рост волос в пораженной зоне может не восстановиться.

Еще одна проблема возникает из-за нарушения кислотно-щелочного баланса кожи головы — к нему приводит применение средств с содержанием спирта, уксуса или соды. В результате волосы теряют здоровый вид: становятся сухими, пористыми и безжизненными, а кожа начинает шелушиться.

Врач также обратила внимание на высокий риск аллергических реакций: натуральные компоненты часто содержат множество аллергенов, и домашняя процедура по уходу за волосами может обернуться тяжелыми последствиями — вплоть до отека Квинке, анафилактического шока или генерализованной крапивницы. Кроме того, в составе народных средств порой присутствуют патогенные бактерии, что дополнительно повышает опасность их использования.

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