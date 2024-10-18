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Трихолог предупредила, что любители ходить без шапки рискуют облысеть
Здоровье

Сегодня, 19:35

1 мин.

Трихолог предупредила, что любители ходить без шапки рискуют облысеть

Мария Задорожная
Автор
Мужчина занимается спортом на морозе
Фото Nastasic, iStock
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Врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова в беседе с Life.ru заявила, что холод замедляет кровообращение, нарушая питание волос. Поэтому мужчинам следует надевать головные уборы, когда температура воздуха на улице падает до +1 градуса.

«Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной — это быстро делящийся орган и он очень чувствителен к изменению внешней среды. Если она неблагоприятна, то да, волосы могут выпадать. Никаких кожных заболеваний именно холод не вызовет. Только вот именно за счет спазма периферических сосудов на холоде, за счет промерзания будут выпадать волосы», — отметила эксперт.

Доктор добавила, что на возможность выпадения волос также влияют возраст, генетика и состояние здоровья человека. По ее словам, у некоторых людей перепад температур не влияет на здоровье.

«Длительно в мороз точно нельзя находиться на холоде без шапки. Если каждый день ходить в холод без шапки, то волосы выпадут частично через месяц», — заключила Егорова.

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