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Трихолог перечислила болезни, которые ведут к облысению
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Трихолог перечислила болезни, которые ведут к облысению

Мария Маковей
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Девушка держит в руках выпавшие волосы.
Фото burakkarademir/istockphoto.com
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Врач-трихолог, дерматолог Мария Васильева в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что облысение может быть вызвано разными болезнями. По ее словам, физиологически обусловленное выпадение волос происходит ежедневно и в норме это до 100 волосков в день, в зависимости от количества волосяных фолликулов на голове, с которыми человек рождается.

«Патологическим является выпадение более 10% от общего объема волос с формирующимся поредением в определенных участках (височная, по линии центрального пробора, темени, макушки). Самостоятельно бороться с этой проблемой не рекомендуется, потому что выпадение волос является лишь симптомом, а причин и болезней, которые могли его вызвать, много», — отметила эксперт.

Например, выпадение волос может быть связано с перенесенными заболеваниями, сопровождающимися высокой температурой, COVID-19, стрессом, оперативным вмешательством под наркозом. В этих случаях необходимо полноценно питаться, в рационе должен преобладать белок, а также пользоваться наружными витаминизированными лосьонами. Через 3-4 месяца рост волос возобновится, подчеркнула Васильева.

Кроме того, облысение может быть связано с заболеваниями щитовидной железы и гормональными изменениями. В этом случае необходима консультация эндокринолога и гинеколога, которые помогут нормализовать гормональный фон.

Если речь идет о наследственной потере волос, то необходимо ежедневно применять препараты, улучшающие и стимулирующие рост волос. В некоторых случаях может потребоваться пересадка волос, заключила специалист.

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