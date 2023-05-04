Трихолог объяснила, как сделать ресницы гуще и пышнее
Врач-косметолог, трихолог Елена Богатова рассказала «СЭ», как сделать ресницы гуще и пышнее. По ее словам, есть несколько правил, которые в этом помогут. Первое, что необходимо для красивых ресниц, — регулярный уход. Он укрепит их и сделает более здоровыми. «Очищайте ресницы каждый день, используя мягкий гель или масло, чтобы удалить остатки макияжа и других загрязнений. Также будут полезны специальные средства для ухода за ресницами, например сыворотки или маски», — пояснила трихолог.
Не меньшее влияние на густоту и пышность ресниц оказывает питание. «Попробуйте включить в свой рацион пищу, богатую белком, витаминами А, С, Е и биотином. Это могут быть яйца, молочные продукты, орехи, фрукты и овощи», — привела пример Елена Богатова.
Также врач посоветовала избегать чрезмерного использования туши, поскольку ее ежедневное применение способно нанести вред ресницам и сделать их хрупкими. «Попробуйте использовать тушь только по особому случаю, а на каждый день выбирайте бесцветный гель для укрепления ресниц», — предложила эксперт.
Еще одна вредная привычка — спать с макияжем. Это может стать причиной ломкости ресниц, сделать их слабыми. Перед сном важно убедиться, что вся вся косметика с лица удалена. Пока ресницы ночью отдыхают, их можно укрепить натуральными маслами, такими как касторовое, оливковое или кокосовое. «Запомните, что укрепление ресниц — это процесс, который занимает время и требует терпения. Следуйте рекомендациям по уходу — и увидите роскошный результат», — резюмировала Елена Богатова.
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