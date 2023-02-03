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Сегодня, 17:45

Трихолог объяснила, как правильно расчесывать кудрявые волосы

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/cookie-studio

Косметолог, трихолог Оксана Рогожина специально для «СЭ» рассказала, что кудрявые волосы не нужно расчесывать — достаточно аккуратно провести пальцами сквозь локоны или расческой во время мытья. Можно использовать гребень с редкими зубьями из натурального материала — дерева или рога. Подойдут изделия из силикона. Пластика и металла лучше избегать: от первого волосы электризуются и пушатся, а второй вовсе вреден для всех типов волос. Массажная щетка кудрявым волосам также противопоказана, так как может их запутать.

Какие еще правила ухода за кудрявыми волосами обязательны, читайте в полной версии материала «СЭ».

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