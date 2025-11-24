Трихолог назвала причины выпадения волос осенью

Дефицит витамина D, упадок настроения и сонливость осенью способны сделать волосы более ломкими и вызвать их усиленное выпадение. Об этом «Известиям» рассказала трихолог Анна Аверкина.

По ее словам, укорачивание светового дня изменяет циркадные ритмы: при меньшем количестве дневного света повышается выработка мелатонина, который сигнализирует телу о необходимости отдыха. В результате замедляются многие метаболические процессы, в том числе и фазы роста волос.

Аверкина отмечает, что витамин D, важный для циклов развития волосяных фолликулов, синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета и поступает с пищей. Осенью количество солнечных часов падает, снижается и выработка этого витамина, что приводит к ослаблению корней и ухудшению микроциркуляции кожи головы. Кроме того, витамин D участвует в активации клеток, отвечающих за синтез и восстановление кератина, поэтому при его дефиците волосы часто становятся тоньше и ломаются.

Для поддержания уровня витамина D специалист советует включать в рацион такие продукты, как лосось, скумбрия, сельдь, печень трески, яичные желтки и сыры, а также выходить на прогулки, пользоваться лампами дневного света и при необходимости принимать витаминные добавки.

Осенью нередко падают также запасы железа и цинка, что негативно отражается на состоянии волос. При их дефиците организм начинает расходовать собственные резервы — в частности ферритин, который хранит железо и участвует в питании волосяных стержней: его недостаток или избыток нарушает структуру волос. Чрезмерный дефицит приводит к окислению тканей, ухудшению микроциркуляции и гипоксии волосяных луковиц. Цинк, в свою очередь, важен для синтеза коллагена и кератина, и при его недостатке волосы становятся тонкими и ломкими. Перемены в гормональном фоне осенью, включая повышение кортизола, также могут вызывать упадок сил и ухудшение состояния волос — хронически повышенный кортизол снижает прочность волос и замедляет их рост.

Низкая физическая активность в холодный сезон усугубляет проблему: усталость, плохое настроение и ослабленный иммунитет снижают кровоснабжение и питание волосяных фолликулов. По словам трихолога, помочь ситуации могут регулярные прогулки, занятия спортом, полноценный сон, сокращение потребления кофе и сахара, отказ от вредных привычек и включение в рацион продуктов с омега-3 жирными кислотами.