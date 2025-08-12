Стиль жизни
Трихолог назвала главные причины выпадения волос
12 августа, 19:35

Трихолог назвала главные причины выпадения волос

Мария Задорожная
Автор
Фото helena babanova, iStock

Выпадение волос может быть спровоцировано разными причинами. Для точной диагностики важно обратиться к специалисту. Об этом Pravda.Ru рассказала трихолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина. Она отметила, что алопеция может быть диффузной, андрогенной или очаговой.

«Если она очаговая, то это, как правило, аутоиммунное, то есть иммунная система. Это может быть стресс. Либо состояние иммунной системы поменялось, и все. Если это диффузное, соответственно, может быть на фоне анемии, недостатка микро- и макроэлементов, а также стресса (никуда не денешься от него), плюс может быть наследственный фактор», — объяснила Сюракшина.

Врач добавила, что в случае с колебанием уровня мужских гормонов важно обследоваться дальше. Например, оценить уровень тестостерона, дигидротестостерона и заниматься вопросом лечения именно гормонов. При этом доктор посоветовала не заниматься самолечением и не тратить деньги на витамины без врачебного назначения.

Храп женщины оказался признаком редкой формы онкологии

