Трихолог назвал привычки, которые приводят к ранней седине

Врач-трихолог Леонид Бабешко назвал причины, которые могут ускорить появление седины. При этом многое зависит от генетики. «Увы, но чем раньше поседели ваши старшие родственники, тем раньше поседеете и вы», — пояснил эксперт. Но замедлить процесс, по его словам, все же можно, если соблюдать некоторые правила. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Среди привычек, которые приводят к ранней седине Леонид Бабешко назвал неправильное питание, которое включает фастфуд, газировку, жирное, острое и соленое, стрессы и курение из-за них, частое окрашивание волос и дешевые химические красители, игнорирование диспансеризации. Последнее особенно важно, поскольку многие тяжелые заболевания такие, как аутоиммунные расстройства и патологии щитовидной железы, могут привести к преждевременной седине. «Чем раньше их обнаружат, тем больше шансов на благоприятный исход», — резюмировал врач.

Ранее мы рассказывали, как выглядеть стильно с сединой.