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Сегодня, 17:35

Тренер по балету рассказала, как контролировать осанку в течение дня

Мария Маковей
Автор
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Девушка делает разминку за столом
Фото Jajah-sireenut/istockphoto.com

В беседе с «СЭ» тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина рассказала, что для красивой осанки нужна регулярная разминка в течение дня. По ее словам, именно вытяжение и развитие мышц спины делают нашу осанку красивее и элегантнее.

«Если вы долго находитесь в статичном положении (например, сидите за компьютером или читаете книгу в кровати), раз в час уделите несколько минут небольшой зарядке», — советует эксперт.

Это могут быть вращения шеи и наклоны туловища в сторону, говорит тренер.

«Чем чаще вы будете делать разминку в течение дня, тем более здоровой будет ваша спина», — подытожила специалист.

Ранее врач спортивной медицины посоветовал не делать эти ошибки, если вы хотите здоровую спину.

Советы и рекомендации
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