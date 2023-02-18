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Сегодня, 18:00

Тренер Асабина рассказала, как выбрать вид спорта в зависимости от темперамента ребенка

Алина Савинова
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Тренер Светлана Асабина рассказала, на что необходимо обращать внимание, выбирая вид спорта для своего ребенка.

«Я, как мама и тренер с многолетним стажем, считаю, что до шести лет нужно попробовать все спортивные направления. Можно отдать в фигурное катание, художественную гимнастику, спортивную гимнастику, хоккей, футбол, бальные танцы. Естественно сразу во все не удастся «окунуться с головой», достаточно одного-двух занятий в неделю.

Детям-холерикам подойдут подвижные и быстрые виды спорта, например, футбол, хоккей, баскетбол. Это позволит научить маленьких непосед правильно распределять свою энергетику. Флегматик — медлительный, усидчивый, ответственный, привык игрушки и вещи складывать на свои места. Лучше подойдет такому ребенку спорт, где не требуется быстрой реакции, например шахматы либо занятия творчеством. А вот ранимым меланхоликам будет некомфортно в командных видах спорта. Такие дети не в состоянии постоять за себя и постоянно нуждаются в поддержке близких, поэтому им тоже больше подойдут спокойные виды спорта», — приводит «Life.ru» слова Асабиной.

Также тренер отметила, что для любознательных сангвиников характерна высокая активность и общительность. Однако, по ее словам, в спорте такой ребенок не будет стремиться к результату, поскольку привык не доделывать все до конца и для него важен сам процесс.

 

Источник: https://life.ru/p/1559558
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