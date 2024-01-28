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Травматолог объяснил, почему возникает боль в коленях
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Травматолог объяснил, почему возникает боль в коленях

Мария Маковей
Автор
У пожилой женщины болят колени.
Фото South_agency/istockphoto.com
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В интервью изданию «Вести Подмосковья» врач-травматолог Артем Ткалин рассказал, что самая распространенная причина разрушения хрящей коленного сустава (гонартроза) — это слишком большая нагрузка. Также патологические процессы могут затронуть костную ткань сустава, его мышцы и связки.

Доктор отметил, что гонартроз чаще всего встречается у пожилых людей и проявляется острой болью в колене после физической нагрузки. Кроме того, больше всего гонартрозу подвержены женщины, люди с ожирением, спортсмены и те, кто постоянно проводит свой день на ногах.

«Коленный сустав болит, а в запущенных случаях при ходьбе в нем слышны хрусты и скрипы. Динамика колена ухудшается, любые движения становятся болезненны, вокруг сустава образуются уплотнения», — объяснил врач.

Ткалин подчеркнул, что при первых проявлениях болевых ощущений в колене следует обратиться к врачу.

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