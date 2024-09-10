Травматолог объяснил, чем опасна инверсионная терапия

Травматолог-ортопед Лев Дунаев в беседе с «СЭ» подчеркнул, что инверсионная терапия не так полезна, как кажется. По его словам, существуют исследования, предупреждающие, что применение инверсионного стола увеличивает риск осложнений из-за повышения внутричерепного давления.

«Инверсионный стол обладает краткосрочным и непредсказуемым эффектом. Он действительно может субъективно уменьшить болевой синдром, а может спровоцировать обострение и усиление болей, особенно если сразу после процедуры встать на ноги», — объяснил эксперт.

Доктор отметил, что самостоятельно пользоваться инверсионным столом не стоит. Весь процесс должен контролировать врач, так как из-за перепада давления человек может потерять сознание либо неправильное использование стола может сделать боль еще сильнее.

«На санаторно-курортном лечении после процедуры водного вытяжения, у которого похожий принцип действия, пациент не менее часа лежит на жесткой кушетке, а после в обязательном порядке надевает корсет на поясничный отдел позвоночника. Если этим пренебречь, можно заработать еще более сильный рефлекторный спазм мускулатуры», — заключил Дунаев.