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Токсиколог рассказал об опасности витаминных капельниц
Здоровье

Сегодня, 17:15

1 мин.

Токсиколог рассказал об опасности витаминных капельниц

Мария Задорожная
Автор
Женщина ставит капельницу
Фото yacobchuk/istockphoto.com
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Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «СЭ» заявил, что применять витаминные капельницы без разрешения доктора не стоит. По его словам, сейчас можно приобрести составы для инфузионной терапии у блогеров или на маркетплейсах, однако средства могут не иметь сертификатов соответствия.

«Неправильно подобранные дозы витаминов могут привести к передозировке, которая может вызвать токсические эффекты, в том числе повреждение печени, почек и других органов», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, витаминные коктейли способны вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока либо привести к воспалению вен.

«Некоторые люди могут приобрести психологическую зависимость от витаминных капельниц, ожидая от них чудесного омоложения или улучшения здоровья», — заключил доктор.

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