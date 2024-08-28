Токсиколог рассказал об опасности витаминных капельниц

Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «СЭ» заявил, что применять витаминные капельницы без разрешения доктора не стоит. По его словам, сейчас можно приобрести составы для инфузионной терапии у блогеров или на маркетплейсах, однако средства могут не иметь сертификатов соответствия.

«Неправильно подобранные дозы витаминов могут привести к передозировке, которая может вызвать токсические эффекты, в том числе повреждение печени, почек и других органов», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, витаминные коктейли способны вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока либо привести к воспалению вен.

«Некоторые люди могут приобрести психологическую зависимость от витаминных капельниц, ожидая от них чудесного омоложения или улучшения здоровья», — заключил доктор.