Токсиколог рассказал, что происходит с водой во время кипячения

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в разговоре с «СЭ» заявил, что во время кипячения умирают многие микробы, содержащиеся в сырой воде. Также частично меняются физико-химические свойства жидкости.

«Речь идет не об изменении молекулярной структуры воды, а об изменении количества растворенных в ней веществ и газов», — сказал эксперт.

По словам доктора, в процессе первого кипячения из воды испаряются кислород и углекислый газ. Также исчезает хлор, но при условии его добавления в целях обеззараживания. Поэтому у кипяченой воды вкус не такой, как у сырой.

Кроме того, отсутствие кислорода и углекислого газа слегка влияет на возможность жидкости растворять некоторые вещества.

Но, врач подчеркнул, что это свойство не делает ее вредной. Кутушов добавил, что примеси нерастворимых химических элементов (например, железа, магния, кальция) при кипячении остаются в воде и не меняют структуры. Поэтому можно заметить, как они оседают на стенках чайника.