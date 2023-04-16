Токсиколог объяснил, чем может быть опасен укус осы

Врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал «СЭ», почему так опасен укус осы. «Если в первые полчаса-час человек после укуса чувствует себя хорошо, и в дальнейшем ничего не происходит, а жала нет — это единственное условие, при котором можно не обращаться в больницу», — подчеркнул специалист. Обратиться за медицинской помощью нужно не только, если появилась аллергическая реакция на укус, но и если застряло жало, или вы не смогли его вытащить. Первая помощь при укусе осы заключается в том, чтобы пинцетом попытаться аккуратно вытащить жало, не сломав его, иначе этот кусочек останется в теле человека. Место укуса нужно промыть перекисью, содой или нашатырным спиртом.

Укус осы на вид выглядит как белая точка. «Если его раздуло или пошла аллергическая реакция, нужно обязательно выпить антигистаминное (противоаллергический препарат), чтобы убрать реакцию, но под присмотром врача. В принципе, не рекомендую ждать», — пояснил доктор Кутушов.

Аллергия на укус осы может проявляться опухолью на месте укуса, отеком, зудом вокруг места, болью, скачком пульса (замедляется или ускоряется). Иногда чувствуется головокружение и становится сложно дышать, растет температура. «Все переносят укусы ос по-разному. Если вы себя хорошо чувствовуете, но место укуса болит, придется подождать пару недель, чтобы все прошло», — подытожил Михаил Кутушов.

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