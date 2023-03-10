Токсиколог Кутушов рассказал, какая посуда опасна для здоровья

Врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем ТГ-канале предостерег от нескольких видов посуды в быту. «Сегодня токсическому влиянию человек подвергается ежеминутно. Токсины накапливаются и могут содержать бисфенол А — известный канцероген, нарушающий гормональную и эндокринную функции», — пояснил специалист. Поэтому забудьте о пластиковых контейнерах. Однако опасность представляют не только они.

По словам Михаила Кутушова, следует отказаться от посуды из цветного стекла, с узорами на поверхности и из керамики с краской — они нередко содержат крайне вредные свинец и кадмий. Безопасным цветным стеклом можно считать богемское розовое, зеленое и красное, которые окрашивают марганцем, железом и медью. Узоры на «правильной» посуде наносят под глазурь. Краска на керамике должна быть соответствующим образом «запаяна», поэтому обращайте внимание на премиальные бренды, и если появился скол — выбрасывайте, не экономьте на здоровье, резюмировал Михаил Кутушов.

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