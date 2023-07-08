Токсиколог Кутушов рассказал, что делать при укусе паука

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «СЭ», что нужно делать, если укусил паук. «Наиболее часто происходят укусы каракурта, тарантула, крестовика, желтого (цветочного или или мизумены косолапой) и толстоголовки черной. Ранка обычно небольшая. Укусы могут быть как болезненными, так и безболезненными», — пояснил специалист. К симптомам укуса относятся спазм сосудов, отек, плавающая боль (которая периодически проходит, но с течением времени может усиливаться), одышка, головокружение, тошнота, поднимается артериальное давление. «Если укусил желтый паук или каракурт, жало чаще всего проникает и остается в теле. На месте укуса появляется белое пятно с розовой каемкой. Укусы этих пауков могут вызывать аллергические реакции», — предупредил токсиколог.

При укусе паука Михаил Кутушов порекомендовал всегда сначала промыть рану с мылом. Если есть возможность, отсосать яд, выдавливать его нельзя. «После рану нужно промыть спиртом или перекисью водорода. Обязательно, как и при всех укусах, положить холодный компресс и обездвижить пораженный участок тела, чтобы не усиливать кровоток. Это касается укусов и насекомых, и змей», — подчеркнул врач.

Крайне важно вовремя обратиться в больницу. Если укусил ядовитый паук, врачи вводят специальную сыворотку или нестероидный препарат. У взрослых обычно все проходит через два-три дня. Риск осложнений после укуса очень высок у детей и пожилых людей — может развиться инфекция и абсцесс. «Самые опасные пауки — желтый сак, аргиопа и каракурт. Яд последнего парализует дыхательный центр, и у человека может, может случиться остановка дыхания. Посмотрите, как они выглядят, и держитесь от них подальше», — подытожил Михаил Кутушов.

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