Терапевт Шипкова раскрыла, чем черешня полезнее яблок
Врач-терапевт-гастроэнтеролог Ольга Шипкова рассказала о полезных свойствах черешни.
По ее словам, эта ягода содержит большое количество витаминов и микроэлементов, оказывает положительное воздействие на кожу, волосы, ЖКТ, а также поможет избавиться от отеков.
«В мякоти этой вкусной ягоды можно отыскать большой список витаминов: А, Е, К, витамины группы В, никотиновая кислота и другие. Но значимое количество в ней только витамина С. Аскорбиновой кислоты в черешне чуть больше даже, чем в яблоках», — приводит «Life.ru» слова Шипковой.
Врач отметила, что в минеральном составе черешни содержатся кремний (43,3% состава), который необходим для твердости костей, подвижности сустава, хорошего состояния кожи, а также молибден (14,3%) и хром (14%).
Источник: https://life.ru/p/1589906
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