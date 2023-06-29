Терапевт Шипкова раскрыла, чем черешня полезнее яблок

Врач-терапевт-гастроэнтеролог Ольга Шипкова рассказала о полезных свойствах черешни.

По ее словам, эта ягода содержит большое количество витаминов и микроэлементов, оказывает положительное воздействие на кожу, волосы, ЖКТ, а также поможет избавиться от отеков.

«В мякоти этой вкусной ягоды можно отыскать большой список витаминов: А, Е, К, витамины группы В, никотиновая кислота и другие. Но значимое количество в ней только витамина С. Аскорбиновой кислоты в черешне чуть больше даже, чем в яблоках», — приводит «Life.ru» слова Шипковой.

Врач отметила, что в минеральном составе черешни содержатся кремний (43,3% состава), который необходим для твердости костей, подвижности сустава, хорошего состояния кожи, а также молибден (14,3%) и хром (14%).