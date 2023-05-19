Терапевт Рябков рассказал, о чем могут говорить постоянные головные боли
Терапевт Андрей Рябков заявил, что частая головная боль может быть симптомом рака.
Также по словам врача, головная боль может свидетельствовать о гипертонии, синусита, почечной недостаточности, шейном остеохондрозе, инсульте и мигрени.
«Сталкиваться с частыми головными болями могут люди с метеозависимостью, стрессами, при нарушении сна, в состоянии переутомления или после длительных физических или умственных нагрузок. Также головные боли могут преследовать курильщиков, людей, употребляющих алкоголь или принимающих определенные лекарственные препараты. Помимо этого, соблюдение строгих диет, голодание и нарушенный режим питания в целом могут спровоцировать головную боль», — приводит Life.ru слова Рябкова.
Источник: https://life.ru/p/1580470
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