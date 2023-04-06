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Сегодня, 19:30

Терапевт Рябков назвал три полезные привычки, которые продлят жизнь

Алина Савинова
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Терапевт Андрей Рябков поделился секретами долголетия.

По его словам, постоянная ежедневная активность укрепляет мышцы, тренирует сердечно-сосудистую систему, способствует укреплению иммунитета и положительно влияет на внешний вид.

«Если у вас нет возможности регулярно посещать зал, можно заменить его домашними тренировками. Или же ежедневными прогулками по 40-60 минут», — приводит «Life.ru» слова Рябкова.

Кроме того, специалист посоветовал правильно питаться, а также отказаться от курения и алкоголя.

«Алкоголь бьет по желудочно-кишечному тракту (печень, пищевод, желудок), вызывает тромбоз. Но основной удар приходится на мозг, а именно на его кору. Алкоголь разрушает клетки мозга без возможности их восстановления. Регулярное употребление алкоголя приводит к развитию хронического недомогания, ухудшения умственной и физической активности», — добавил он.

Источник: https://life.ru/p/1570541
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