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Терапевт развеяла популярный миф о подорожнике
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Терапевт развеяла популярный миф о подорожнике

Мария Задорожная
Автор
Подорожник
Фото Iryna Boiko/istockphoto.com
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Терапевт Татьяна Тарадеева в разговоре с «Известиями» заявила, что листья подорожника не помогают заживлять раны. Поэтому не стоит прикладывать грязный лист растения к ране в ожидании лечебного эффекта. Ведь там могут быть бактерии, которые способны вызвать заражение различными болезнями, в том числе столбняком.

Доктор объяснила, что противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами обладает сок подорожника, но не сам лист.

«Подорожник содержит фитоноциды и витамин К, способствующие заживлению ран. Он обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, но не сам лист, который принято прикладывать к ссадинам и ранам, а сок, который он выделяет при измельчении», — сказала врач.

В завершении терапевт порекомендовала обрабатывать ссадины и раны дезинфицирующими средствами: водой, а затем перекисью водорода. А после наложить сухую стерильную повязку.

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