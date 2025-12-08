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Терапевт развеял главный миф о деменции
Здоровье

8 декабря 2025, 17:10

1 мин.

Терапевт развеял главный миф о деменции

Кристина Гергис
Автор
Пациентка с деменцией
Фото PIKSEL, iStock

В современном мире вопросы психического здоровья стоят крайне остро, однако уровень осведомленности о нем все еще остается недостаточно высоким. Эксклюзивно для «СЭ», доктор медицинских наук, врач-терапевт и врач-гериатр Кирилл Прощаев развеял главный миф о возрасте и памяти.

По данным совместного исследования социального проекта Деменция.net и Аналитического центра НАФИ, почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что проверять здоровье мозга и начинать профилактику деменции нужно уже с 40 лет. А практически половина опрошенных говорят о том, что диагностика должна проводиться до 60 лет. Несмотря на то что регулярная проверка когнитивных функций действительно необходима, деменция — это не неизбежное следствие старения.

Эксперт утверждает: распространенное заблуждение о том, что умственные способности достигают пика к 40 годам и затем неотвратимо снижаются — всего лишь миф.

«Человек может адекватно когнитивно функционировать на протяжении всего жизненного цикла. То есть, по сути дела, когнитивные способности человека в 80-летнем возрасте в норме особо-то не отличаются от 40-летнего», — объяснил врач.

Специалист также добавил, что все же нельзя отрицать изменения в мозге после 45-50 лет. В эти годы меняется биохимическая активность, что может приводить к замедлению нейромедиаторных процессов. Появляется так называемая «доброкачественная возрастная забывчивость». При ней запоминание информации и освоение новых навыков требуют больше времени, но это не влияет на качество жизни и не служит признаком деменции.

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