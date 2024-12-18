Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт рассказала о пользе скандинавской ходьбы зимой
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Терапевт рассказала о пользе скандинавской ходьбы зимой

Мария Задорожная
Автор
Девушки занимаются скандинавской ходьбой зимой
Фото Imgorthand, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Юлия Ватагина рассказала о пользе скандинавской ходьбы. По ее словам, такая тренировка укрепляет мышцы рук, плеч и спины, уменьшает давление на колени и другие суставы. Также скандинавская ходьба позволяет сжигать калории и улучшает кровообращение.

К одному из главных преимуществ зимней скандинавской ходьбы врач отнесла воздействие на организм большого количества свежего воздуха. Доктор отметила, что зимой он более насыщен кислородом, поэтому человек может получить максимум пользы от уличных тренировок. Так, занятия на улице помогут закалиться, что положительно повлияет на работу кровеносных сосудов, сердечно-сосудистой и нервной систем. А еще во время скандинавской ходьбы задействуется сразу несколько групп мышц и сжигается на 40 процентов больше калорий, чем во время простой прогулки. Все это позволит держать себя в лучшей форме.

«При правильном выполнении техники скандинавской ходьбы человек задействует около 90 процентов мышц корпуса как в нижней, так и в верхней его части. Включается мускулатура шеи и плеч, спины, рук, груди, живота и другие», — сказала Ватагина.

Также скандинавская ходьба помогает укрепить вестибулярный и опорно-двигательный аппараты, суставы. Еще она улучшает осанку, снижает уровень плохого холестерина, нормализует сон.

Грипп или ОРВИ: в&nbsp;чем разница и&nbsp;как отличить эти инфекции. Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции
Польза и вред
Новости холдинга
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим

Olimpbet awards

Последние новости
15:45
Врач Мясников развеял популярный миф о камнях в почках
17 дек 16:25
Ортодонт назвала опасное последствие нарушения прикуса
17 дек 14:45
Терапевт объяснила, почему нужно носить шапку зимой
16 дек 15:45
Стоматолог объяснила, как часто нужно использовать ирригатор
15 дек 19:10
Трихолог объяснила, почему секутся кончики волос