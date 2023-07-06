Терапевт рассказала, кому рекомендуется следить за уровнем холестерина в крови

Врач-терапевт Надежда Чернышова 6 июля рассказала «Москве 24», кому рекомендуется следить за уровнем холестерина в крови. «Совершенно точно следует контролировать уровень холестерина людям с повышенным артериальным давлением, с установленной ишемической болезнью сердца, стенокардией, а также перенесшим инфаркты, инсульты», — пояснила врач. Также следить за холестерином она порекомендовала тем, у кого в роду были инфаркты, инсульты или гипертоническая болезнь. Во всех этих случаях проверять уровень холестерина нужно хотя бы раз в год, если лечащий врач не назвал иную периодичность.

Врач-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что повышенный холестерин можно определить и в общем анализе крови. «Повышенный уровень холестерина и других веществ в крови может повлиять на скорость оседания эритроцитов (СОЭ), которую обязательно определяют при общем анализе крови», — пояснила специалист.

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