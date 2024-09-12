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Терапевт рассказала, кому нужно заниматься мьюингом
Здоровье

Сегодня, 18:05

1 мин.

Терапевт рассказала, кому нужно заниматься мьюингом

Мария Задорожная
Автор
Девушка смотрится в зеркало
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Мьюинг — это специальная техника, которая тренирует мышцы лица и балансирует их состояние. В отличие от фейс-фитнеса, мьюинг работает над функциями глотания, жевания, говорения и удержания языка в правильной позиции, отметила многофункциональный терапевт Татьяна Цукор в беседе с «СЭ».

По словам эксперта, техникой можно заниматься в любом возрасте, она даже показана детям с 4 лет при наличии каких-либо нарушений развития мышц. Для взрослых мьюинг будет полезен при неправильном положении зубов, асимметрии лица, нарушениях дикции и втором подбородке.

«В Сети можно найти массу видео с упражнениями по этой технике. Но они слишком универсальны: не каждому подходят, не каждому нужны, соответственно, и результат будет разным», — предупредила доктор.

Для эффективных занятий и получения видимого эстетического результата доктор советует проконсультироваться с опытным специалистом по поводу упражнений. Ведь в мьюинге важно учитывать индивидуальные особенности человека.

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